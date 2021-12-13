Восемь человек пострадали при взрыве самодельного взрывного устройства на территории монастыря в Московской области 13 декабря.
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, среди пострадавших - семеро несовершеннолетних.
Самодельное взрывное устройство сработало на территории Серпуховского женского монастыря около 8.00.
По предварительны данным, СВУ мог привести в действие бывший воспитанник находящейся там гимназии. В настоящее время подозреваемый в преступлении задержан.
В региональном следственном управлении СКР сообщили о начале доследственной проверки в связи с инцидентом в монастыре. На место происшествия направили следователей и криминалистов.
Также в монастырь выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и и. о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.
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