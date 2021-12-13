С датского судна, перевернувшегося в Балтийском море, вытекает топливо

С датского грузового судна, столкнувшегося в Балтийском море с британским кораблём, начало вытекать топливо.

По предварительным данным, в ближайшее время судно, зарегистрированное в Дании, должны отбуксировать к берегу. Оно представляет серьёзную опасность для экологии из-за утечки топлива.

"Топливо вытекает с перевернувшегося датского судна", — сообщает Nordic News в своём Twitter-аккаунте со ссылкой на шведские интернет-издания.

Грузовые судна из Британии и Дании столкнулись 13 декабря в Балтике неподалёку от побережья Швеции. В результате опрокидывания датского корабля два человека оказались в воде. Сейчас оба члена экипажа считаются пропавшими без вести.

На место происшествия отправили спасателей. Они проинформировали, что слышали голоса моряков, однако пока так и не смогли их найти.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают точные причины ЧП.

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