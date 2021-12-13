В Балтийском море произошло столкновение двух грузовых судов

В Балтийском море произошло столкновение двух грузовых судов. Одно из них в результате столкновения перевернулось. За бортом могли оказаться два человека, как сообщает шведское агентство Aftonbladet.

"В настоящее время мы ведём интенсивные поиски, потому что мы слышим крики в воде", — цитирует издание менеджера по связям с общественностью шведской морской авиации Йонаса Франзена.

Инцидент произошёл сегодня ночью, 13 декабря, в 3.30 по местному времени (в 5.30 мск), в акватории между шведским Истадом и островом Борнхольм, принадлежащим Дании. Пострадали датский корабль Karin Hoej и британское судно Scot Carrier. Пока у шведской морской администрации нет информации о причинах столкновения кораблей.

Издание напоминает, что как минимум два человека могли выпасть за борт, а температура воды в Балтийском море сейчас составляет не более 4 градусов. Поиски людей ведутся шестью спасательными шлюпками и датским вертолётом. Помогает им британский торговый корабль.

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