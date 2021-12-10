Депутат Мособлдумы погиб в ДТП из-за выехавшего на встречную полосу грузовика

Авария, в результате которой погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров, произошла из-за выехавшего на встречную полосу большегруза.

"По предварительным данным, причиной ДТП…, в котором погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, стал выезд грузового автомобиля Renault на полосу встречного движения", — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл накануне вечером на 65-м километре трассы М-5 "Урал" в Московской области. Там столкнулись большегруз Renault и легковой автомобиль Toyota. В результате происшествия погибли два человека, находившиеся в салоне "легковушки", в том числе депутат Зафиров.

В настоящее время по факту инцидента на трассе М-5 "Урал" начата проверка, ход проведения которой взяла на контроль Раменская городская прокуратура.

По информации Мособлдумы, Зафиров, которого избрали депутатом VII созыва по Воскресенскому избирательному округу, погиб в возрасте 60 лет.

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