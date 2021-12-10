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В США застрелили рэпера Slim 400

Происшествия

В США застрелили рэпера Slim 400.

Как сообщает издание TMZ, его обнаружили раненым в пригороде Лос-Анджелеса. Мужчину увезли на скорой помощи в больницу, но спасти не смогли. Инцидент произошёл 9 декабря.

По предварительным данным, одна из версий убийства — война между уличными бандами Лос-Анджелеса.

33-летний рэпер Винсент Кохран был известен под псевдонимом Slim 400. Музыкант родился в семье военного в Германии, потом переехал в Лос-Анджелес. Первое покушение на него было совершено летом 2019 года. Тогда в Slim 400 выстрелили девять раз, но он выжил.

 

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Опять стрельба: за что убивают полицейские?
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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