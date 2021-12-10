В США застрелили рэпера Slim 400

В США застрелили рэпера Slim 400.

Как сообщает издание TMZ, его обнаружили раненым в пригороде Лос-Анджелеса. Мужчину увезли на скорой помощи в больницу, но спасти не смогли. Инцидент произошёл 9 декабря.

По предварительным данным, одна из версий убийства — война между уличными бандами Лос-Анджелеса.

33-летний рэпер Винсент Кохран был известен под псевдонимом Slim 400. Музыкант родился в семье военного в Германии, потом переехал в Лос-Анджелес. Первое покушение на него было совершено летом 2019 года. Тогда в Slim 400 выстрелили девять раз, но он выжил.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.