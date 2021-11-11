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Рэпер Картрайт умирал очень медленно, выяснили судмедэксперты

Происшествия

Рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умирал очень медленно: от 6 до 12 часов. В заключении судмедэкспертов отмечается, что у него была длительная гипоксия. Из-за чего и возникли изменения в головном мозге.

Рэпер Картрайт умирал очень медленно, выяснили судмедэксперты

Как сообщает МК.RU, по новым данным, артиста могли начать расчленять еще живым. Тело 29-летнего рэпера нашли в его доме в июле 2020 года.

В убийстве подозревают его жену — Марину Кохал. По данным следствия, она убила мужа в ходе бытового конфликта. После расчленения тела женщина расфасовала фрагменты по пакетам.

Марину задержали в Петербурге в декабре прошлого года. Она в содеянном не сознаётся. По её словам, Александр умер от передозировки наркотиков.

Сейчас женщина находится под домашним арестом. Её выпустили из СИЗО 21 октября 2021 года. Расследование обстоятельств смерти Картрайта длится уже почти полтора года. Pravda.ru писала, что жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь.

Сын Энди Картрайта останется в детском доме. Суд отклонил прошение опекунов — родственников жены рэпера.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова
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