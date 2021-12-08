Началась проверка по факту смерти военнослужащего в Подмосковье

Обстоятельства смерти военнослужащего-контрактника выясняют представители командования Западного военного округа и правоохранители в Московской области.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе военного округа, накануне, 7 декабря, военнослужащего обнаружили без сознания в квартире, где он жил.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть молодого человека.

"По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося", — сообщили в ЗВО.

По сведениям РЕН-ТВ, инцидент произошёл в посёлке НИИ радио Одинцовского района. Сообщается, что скончавшемуся было 19 лет. Он уроженец Черкесска. Служил в Таманской дивизии.

В настоящее время командование Западного военного округа и сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с гибелью контрактника в Подмосковье.

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