В Магадане проводят проверку инцидента с обледенением самолёта. Как сообщили в Росавиации, эксперты проанализируют качество противообледенительной обработки.
"Отобранные образцы противообледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет, направлены для проведения специальных исследований в лабораторию Центра сертификации авиаГСМ ГосНИИ ГА", — рассказали в ведомстве.
Поручение провести расследование причин инцидента дал руководитель Росаваиции Александр Нерадько. Также проведут математическое моделирование ситуации.
2 декабря самолёт авиакомпании "Сибирь" выполнял рейс по маршруту Магадан-Новосибирск.
Проблемы с управлением начались после того, как отключился автопилот. Пилоты перешли в режим ручного управления. У судна стала падать скорость, а борт сильно раскачивало. Система сообщила об обледенении первого и второго двигателей. Самолёт потерял более двух с половиной метров высоты.
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