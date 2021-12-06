В Магадане проводят проверку инцидента с обледенением самолёта

В Магадане проводят проверку инцидента с обледенением самолёта. Как сообщили в Росавиации, эксперты проанализируют качество противообледенительной обработки.

"Отобранные образцы противообледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет, направлены для проведения специальных исследований в лабораторию Центра сертификации авиаГСМ ГосНИИ ГА", — рассказали в ведомстве.

Поручение провести расследование причин инцидента дал руководитель Росаваиции Александр Нерадько. Также проведут математическое моделирование ситуации.

2 декабря самолёт авиакомпании "Сибирь" выполнял рейс по маршруту Магадан-Новосибирск.

Проблемы с управлением начались после того, как отключился автопилот. Пилоты перешли в режим ручного управления. У судна стала падать скорость, а борт сильно раскачивало. Система сообщила об обледенении первого и второго двигателей. Самолёт потерял более двух с половиной метров высоты.

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