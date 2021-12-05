Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео

Пассажиры чуть не разбившегося самолёта компании S7 сняли на видео момент аварийной посадки в Иркутске. Оно оказалось в распоряжении телеграм-канала SHOT.

На кадрах видно, как обледенелый самолёт приближается к земле и в итоге приземляется на взлётно-посадочную полосу. В салоне в это время стоит тишина.

По словам одного из очевидцев, пассажиры почувствовали что-то неладное ещё в самом начале полёта и все перенервничали. Он рассказал, что на протяжении полутора часов борт кренило из стороны в сторону.

"Мы всеми фибрами души чувствовали напряжение, которое было в салоне. Все прекрасно понимали, что в любой момент может случиться трагедия", — рассказал пассажир.

Самолёт чуть не разбился из-за обледенения. Это произошло 3 декабря. Борт выполнял рейс из Магадана в Новосибирск.

У лайнера неожиданно отключился автопилот. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной "незамерзайкой". Во время полета самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров.

Пилоты смогли посадить лайнер в аэропорту Иркутска. Никто из пассажиров не пострадал.