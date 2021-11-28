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Boeing 777 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Происшествия

Пассажирский самолёт Boeing 777, летевший из Доминиканской республики в РФ, совершил аварийную посадку в Шереметьево.

Boeing 777 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников авиационных служб, экипаж судна заподозрил неисправность шасси. Перед посадкой самолёта в аэропорт направили бригаду пожарных. В итоге Boeing 777 приземлился успешно, помощь спасателей не понадобилась.

"Самолёт совершил благополучную посадку. Причина неисправности устанавливается", — сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

На судне Boeing 777 выполняли рейс "Пунта-Кана — Москва". По предварительным данным, никто не пострадал при посадке. 

В среду, 24 ноября, в Норильске самолёт Sukhoi Superjet, летевший из Челябинска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 30 метров. На борту находились шесть членов экипажа и 81 пассажир. Они не пострадали во время ЧП. В качестве причин инцидента рассматривают версии о неблагоприятных погодных условиях и ошибке пилота.

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Аварийная посадка в Краснодаре. Кадры из самолета (Полная версия)
Автор: Юлия Миленина
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