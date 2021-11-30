Грузовик наехал на остановку в Рязани, есть погибшие

В Рязани грузовик наехал на остановку общественного транспорта, два человека погибли и один пострадал.

"Сегодня, примерно в 15:50 в г. Рязани, на Ряжском шоссе, по предварительной информации, грузовой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта. В результате ДТП два пешехода погибли, третий пострадал", — сообщает ТАСС, ссылаясь на управление ГИБДД по области.

Ранее в Башкирии на трассе Р-240 Уфа - Оренбург грузовик Volvo наехал на машину УАЗ дорожной службы. В результате ДТП погибли четверо дорожных рабочих, которые красили мостовое ограждение. Еще одного госпитализировали с множественными травмами.

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