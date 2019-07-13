В Башкирии на трассе Р-240 Уфа - Оренбург грузовик Volvo наехал на машину УАЗ дорожной службы. В результате ДТП погибли четверо дорожных рабочих, которые красили мостовое ограждение. Еще одного госпитализировали с множественными травмами.
По информации регионального ГИБДД, пострадал также и водитель грузовика, его доставили в больницу. Инцидент произошел в 15:50 по местному времени (13:50 по Москве).
По данным местного портала "Башинформ", в больницу доставили троих человек. Кто конкретно был среди пострадавших неизвестно.
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