Грузовик сбил четырех дорожных рабочих в Башкирии

В Башкирии на трассе Р-240 Уфа - Оренбург грузовик Volvo наехал на машину УАЗ дорожной службы. В результате ДТП погибли четверо дорожных рабочих, которые красили мостовое ограждение. Еще одного госпитализировали с множественными травмами.



За рулем сбившего рабочих в центре Москвы...

По информации регионального ГИБДД, пострадал также и водитель грузовика, его доставили в больницу. Инцидент произошел в 15:50 по местному времени (13:50 по Москве).

По данным местного портала "Башинформ", в больницу доставили троих человек. Кто конкретно был среди пострадавших неизвестно.