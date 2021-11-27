На месте ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске в Нижегородской области начал работать оперативный штаб.
"По данным пресс-службы ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", на месте ЧП уже развернул работу оперативный штаб для выяснения причин случившегося", — сообщает ИА Regnum.
Ранее экстренные службы рассказали, что в субботу, 27 ноября, на заводе боеприпасов в Дзержинске в Нижегородской области произошло несколько взрывов. В министерстве здравоохранения региона сообщили о 42 пострадавших. 14 из них госпитализированы, у восьми пострадавших осколочные поверхностные ранения с ушибами мягких тканей, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Местные власти сообщают о том, что угрозы повторных взрывов не существует. Однако чиновники все-таки ввели режим ЧС.
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