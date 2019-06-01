Начальник управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков рассказал детали инцидента на заводе в Дзержинксе. По его словам, на месте происшествия находится более 400 спасателей и 450 единиц техники и развернут оперативный штаб.
В министерстве здравоохранения региона сообщили о 42 пострадавших. 14 из них госпитализированы, у восьми пострадавших осколочные поверхностные ранения с ушибами мягких тканей, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Местные власти сообщают о том, что угрозы повторных взрывов не существует. Однако чиновники все-таки ввели режим ЧС.
Роспотребнадзор провел исследования воздуха в Дзержинске, чтобы определить возможный уровень загрязнения. Результаты исследования показали, в воздухе не содержится никаких отравляющих химических веществ. Радиационный фон также находится в пределах нормы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в первые часы после взрывов в Дзержинске на месте происшествия работали спасатели в специальной экипировки и оборудовании из-за опасности дополнительных детонаций.
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