Наркокурьер на BMW устроил крупную аварию на МКАД в Москве

В Сети появились видеозаписи с места массового ДТП на московской кольцевой автодороге, которую устроил наркокурьер, пытавшийся скрыться от погони на автомобиле BMW.

На кадрах можно увидеть искорёженные машины. Один из автомобилей загорелся. По данным РИА Новости, правонарушитель зацепил не менее четырёх транспортных средств. На видео попало задержание водителя BMW.

Инцидент произошёл на Симферопольском шоссе. Водителя BMW остановили полицейские, чтобы проверить документы. Внезапно мужчина нажал на газ и попытался скрыться. Сотрудники ДПС пустились в погоню. При задержании у подозреваемого были обнаружены три крупных свертка, в которых находились, предположительно, синтетические наркотики. Правонарушитель получил ранение во время погони.