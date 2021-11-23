В результате аварии на трассе в Болгарии погибли по меньшей мере 45 пассажиров, в том числе 12 детей, пишет агентство БГНЕС.
ДТП зарегистрировали в 03:00 по местному времени (04:00 мск) на магистрали "София — Благоевград". В салоне автобуса находились 52 человека. Они пересекли границу Болгарии накануне, 22 ноября.
В списке погибших числится водитель транспортного средства. Лишь семь человек смогли выжить в аварии, среди них пять мужчин и две женщины.
По словам начальника местной пожарной охраны, возгорание началось из-за несчастного случая. Конкретные причины аварии пока не сообщаются. По факту трагедии болгарские полицейские и следователи запустили дополнительную проверку.
На участке, где произошло ДТП, всё лето ремонтировали дорогу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.