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Больше 40 человек погибли в аварии с автобусом в Болгарии

Происшествия

В результате аварии на трассе в Болгарии погибли по меньшей мере 45 пассажиров, в том числе 12 детей, пишет агентство БГНЕС.

Больше 40 человек погибли в аварии с автобусом в Болгарии

ДТП зарегистрировали в 03:00 по местному времени (04:00 мск) на магистрали "София — Благоевград". В салоне автобуса находились 52 человека. Они пересекли границу Болгарии накануне, 22 ноября.

В списке погибших числится водитель транспортного средства. Лишь семь человек смогли выжить в аварии, среди них пять мужчин и две женщины.

  • Им понадобилась помощь медиков, многие пациенты находятся в тяжёлом состоянии.

По словам начальника местной пожарной охраны, возгорание началось из-за несчастного случая. Конкретные причины аварии пока не сообщаются. По факту трагедии болгарские полицейские и следователи запустили дополнительную проверку.

На участке, где произошло ДТП, всё лето ремонтировали дорогу.

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Автор: Юлия Миленина
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