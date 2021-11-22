Задержанный после ДТП с трупом в багажнике под Петербургом сознался в людоедстве

23-летний молодой человек, задержанный после произошедшего в Ленинградской области ДТП, при котором из багажника машины выпал труп мужчины, сознался в людоедстве.

Авария случилась 20 ноября на трассе "Петербург — Сортавала" во Всеволожском районе. Там Mitsubishi Galant врезался в отбойник. По словам очевидцев происшествия, при этом из багажника машины выпал труп мужчиныс перерезанным горлом. Прибывшие на место правоохранители нашли тело в десяти метрах от машины. Также были обнаружены мешки и лопаты.

В связи с обнаружением тела завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". По подозрению в причастности к преступлению задержали троих молодых людей.

Выяснилось, что подозреваемые убили 50-летнего мужчину в одном из гаражных кооперативов на Лабораторном проспекте в Калининском районе Петербурга.

Согласно сведениям 47news.ru, один из задержанных, 23-летний житель Мурино, признался в людоедстве. Он заявил следователям, что в сентябре прошлого года в парке "Сосновка" в Выборгском районе Петербурга убил случайного прохожего, отрезал ему язык, который отнёс домой, сварил и съел.

Тело убитого подозреваемый спрятал в дренажной трубе на территории парка, где его впоследствии обнаружили правоохранители. Тогда по факту обнаружения трупа завели уголовное дело, которое позже приостановили из-за отсутствия подозреваемого.

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