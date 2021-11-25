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Группа горноспасателей пропала во время поисковых работ в шахте в Кузбассе

Происшествия

Представители МЧС России сообщили о потере связи с отделением спасателей, которые вели поисковые работы в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

Группа горноспасателей пропала во время поисковых работ в шахте в Кузбассе

В МЧС заявили, что исчезнувших в шахте людей разыскивают спасатели. Пока неизвестно, сколько именно человек пропало.

"Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь", — сказал представитель МЧС в разговоре с РИА Новости.

Ранее региональные власти сообщали, что в четверг, 25 ноября, по причине задымления на шахте скончались 11 человек, пострадали 60. На месте происшествия находились 285 сотрудников, из них точно спасались 239 работников. Следственный комитет России по региону завёл уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтёров. Он надеется, что людей под землёй спасут, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Спасательная операция в Кузбассе. Из шахты, где произошел пожар, эвакуируют горняков. Есть погибшие
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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