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Путин выразил соболезнования семьям жертв ЧП на шахте в Кузбассе

Происшествия

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным горняков, погибших из-за произошедшего 25 ноября задымления на шахте "Листвяжной" в Кемеровской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин выразил соболезнования семьям жертв ЧП на шахте в Кузбассе

"Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По информации властей Кемеровской области, на данный момент число погибших в результате инцидента на шахте в посёлке Грамотеино достигло 11 человек. В результате задымления на шахте в медучреждения региона доставили 43 пострадавших. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

В связи с произошедшим на "Листвяжной" следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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Автор: Владимир Васютченко
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