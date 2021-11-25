Путин выразил соболезнования семьям жертв ЧП на шахте в Кузбассе

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным горняков, погибших из-за произошедшего 25 ноября задымления на шахте "Листвяжной" в Кемеровской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По информации властей Кемеровской области, на данный момент число погибших в результате инцидента на шахте в посёлке Грамотеино достигло 11 человек. В результате задымления на шахте в медучреждения региона доставили 43 пострадавших. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

В связи с произошедшим на "Листвяжной" следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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