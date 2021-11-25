Число пострадавших из-за ЧП на шахте "Листвяжной" в Кузбассе достигло 60 человек

В Кемеровской области из-за задымления на шахте "Листвяжной" пострадали 60 человек, сообщили власти региона.

"В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек", — говорится в сообщении Telegram-канала губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Как сообщалось ранее, задымление на шахте в посёлке Грамотеино, где находились 285 работников, произошло утром 25 ноября. На данный момент эвакуировано 239 горняков. Известно об 11 жертвах происшествия.

Спасательную операцию на "Листвяжной" пришлось приостановить из-за угрозы взрыва. По данным областных властей, концентрация метана в шахте превысила 6%, оксида углерода — 0,25%.

Возобновить работу спасателей предполагается после снижения концентрации газа.

В связи с ЧП на шахте региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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