В Екатеринбурге подросток поранил ножом свою мать

В Екатеринбурге 14-летний подросток поссорился с мамой и сильно её поранил. Он нанёс ей удары ножом по голове и лицу. Женщину госпитализировали. Это произошло в ночь на 25 ноября.

Как рассказал очевидец порталу Е1.ru, семья была благополучной.

"Мать — нормальная женщина, всегда вежливая, здоровалась. С мужем они разошлись. Когда всё произошло, слышны были женские крики, потом приехала скорая и полиция. Соседи мне рассказали, что он набросился на нее с ножом», — рассказал он.

Школьника уже допросили, он признался в том, что совершил. Следственный комитет ведёт проверку.

Ранее Pravda.ru писала о том, что подросток, напавший с ножом на учительницу, "искал, кого можно убить".

Ранее девятиклассник екатеринбургской школы напал с молотком на учительницу и пробил ей голову..

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