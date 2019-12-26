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Месть за плохие оценки: школьник молотком пробил голову учителю

Происшествия

Девятиклассник екатеринбургской школы напал с молотком на учительницу и пробил ей голову. Педагог госпитализирована.

Как сообщила Марина Канатова, помощник прокурора Свердловской области, подросток рано утром, перед началом уроков, подкараулил 54-летнюю Марину Заболотную, учительницу русского языка и литературы, в гаражном массиве возле дома и молотком нанес удар ей по голове. Потом хотел "добить" упавшую женщину ножом.

По счастливой случайности мимо проходил учитель физкультуры из той же школы. Он "скрутил" подростка и вызвал скорую и полицию.

"Прокуратура начала проверку. Выясняются обстоятельства и условия, приведшие к нападению несовершеннолетнего на педагога. Подросток из неполной семьи. Живет с мамой и бабушкой. Ни на каких учетах в правоохранительных органах не состоял", —

— рассказала помощник прокурора.

Одноклассники парня говорят, что он "хотел поквитаться с классной за выходившую в четверти "двойку".

"Она дала ему задание — выучить монолог Чацкого, чтобы оценку поправить, а он, похоже, за неделю не осилил".

"Он тихий парень. Даже "сдачи" никогда никому не давал. Не ожидали, что может так взбеситься", —

— говорят ребята.

На данный момент девятиклассник уже допрошен в полиции. Что будет дальше — неизвестно, поскольку заявление на своего ученика по факту нападения и причинения вреда здоровью Марина Заболотная писать не стала.

Темы учитель екатеринбург девятиклассник напал с молотком марина заболотная
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Месть за плохие оценки: школьник молотком пробил голову учителю
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