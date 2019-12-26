Девятиклассник екатеринбургской школы напал с молотком на учительницу и пробил ей голову. Педагог госпитализирована.
Как сообщила Марина Канатова, помощник прокурора Свердловской области, подросток рано утром, перед началом уроков, подкараулил 54-летнюю Марину Заболотную, учительницу русского языка и литературы, в гаражном массиве возле дома и молотком нанес удар ей по голове. Потом хотел "добить" упавшую женщину ножом.
По счастливой случайности мимо проходил учитель физкультуры из той же школы. Он "скрутил" подростка и вызвал скорую и полицию.
"Прокуратура начала проверку. Выясняются обстоятельства и условия, приведшие к нападению несовершеннолетнего на педагога. Подросток из неполной семьи. Живет с мамой и бабушкой. Ни на каких учетах в правоохранительных органах не состоял", —
— рассказала помощник прокурора.
Одноклассники парня говорят, что он "хотел поквитаться с классной за выходившую в четверти "двойку".
"Она дала ему задание — выучить монолог Чацкого, чтобы оценку поправить, а он, похоже, за неделю не осилил".
"Он тихий парень. Даже "сдачи" никогда никому не давал. Не ожидали, что может так взбеситься", —
— говорят ребята.
На данный момент девятиклассник уже допрошен в полиции. Что будет дальше — неизвестно, поскольку заявление на своего ученика по факту нападения и причинения вреда здоровью Марина Заболотная писать не стала.
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