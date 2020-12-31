В Санкт-Петербурге во время конфликта 14-летний подросток ударил ножом сверстника.
Как сообщает издание glas. ru, инцидент произошёл 30 декабря в Калининском районе.
Днём подросток шёл из школы и по пути встретил знакомого с компанией. Между ними вспыхнул конфликт, который перерос в кидание снежков и взаимные оскорбления, а после подросток ударил оппонента ножом.
Раненый парень сам добрался до больницы, где ему оказали первую помощь, а после перевели в детскую больницу. По словам медиков, есть вероятность, что у него задето сердце.
Подросток, ударивший ножом школьника, рассказал, что стал носить с собой нож после того, как на него напали собаки.
В произошедшем предстоит разобраться правоохранителям.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".