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Подросток из Петербурга ударил сверстника ножом

Происшествия

В Санкт-Петербурге во время конфликта 14-летний подросток ударил ножом сверстника.

Как сообщает издание glas. ru, инцидент произошёл 30 декабря в Калининском районе.

Днём подросток шёл из школы и по пути встретил знакомого с компанией. Между ними вспыхнул конфликт, который перерос в кидание снежков и взаимные оскорбления, а после подросток ударил оппонента ножом.

Раненый парень сам добрался до больницы, где ему оказали первую помощь, а после перевели в детскую больницу. По словам медиков, есть вероятность, что у него задето сердце.

Подросток, ударивший ножом школьника, рассказал, что стал носить с собой нож после того, как на него напали собаки.

В произошедшем предстоит разобраться правоохранителям.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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