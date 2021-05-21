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Подросток, напавший с ножом на учительницу, "искал, кого можно убить"

Происшествия

В городе Березники (Пермский край) 16-летний учащийся лицея №1 с ножом напал на учительницу физики. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, сообщает Москва 24.

Подросток, напавший с ножом на учительницу, "искал, кого можно убить"

Личность нападавшего

О личности нападавшего рассказала о знакомая, которая некоторое время училась с ним в одной школе. По словам Виктории (имя изменено. — Прим. ред.), она не ожидала, что её знакомый способен на такое преступление.

В школе он производит впечатление хорошего и спокойного мальчика.

"Общались. Хороший мальчик, как и все дети. Учился хорошо, спокойный был", — рассказала девушка.

Что касается мотивов преступления, то, возможно, это было связано с успеваемостью в лицее.

"Может, его обидело то, что у него плохая оценка выходила. Потому что учился он достаточно хорошо", — предположила девушка.

Накануне нападения подросток поделился своими психологическими проблемами с приятелем.

"Я хожу как маньяк, ищу человека для…" У меня аж ноги подкашиваются. Я ему говорю: "Успокойся, жизнь на этом не останавливается!" А он говорит: "Я хочу себя убить либо кого-то", — рассказал Виктор (имя изменено. — Прим. ред.)

Пострадавшая — педагог с большой буквы

Что касается учительницы, ученики отзываются о неё как о хорошем, но строгом преподавателе.

"К ученикам она относилась хорошо. Лично меня и мой класс она полностью устраивала. Она требовательная, у нее надо учить, ну или хотя бы элементарно прочитать и рассказать, что ты запомнил. Но она добрая. В нужный момент может пошутить и посмеяться. Преподносила материал в понятной форме. Когда что-то непонятно, она объясняла. Таких учителей, как она, надо еще поискать", — рассказала Виктория.

Девушка уверена, что педагог не могла спровоцировать нападавшего.

"Она педагог с большой буквы. Вряд ли она могла подшутить над кем-то или травить".

В настоящее время учительница находится в больнице. Врачи оценивают её состояние как средней тяжести.

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Автор: Снежана Шахова
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