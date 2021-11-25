Спасатели приостановили работы на шахте "Листвяжной" из-за угрозы взрыва

В Кемеровской области спасателям пришлось из-за угрозы взрыва приостановить поисковые работы на шахте "Листвяжной", где 25 ноября произошло задымление.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации "Листвяжной", горноспасатели в срочном порядке покидают шахту

"Срочно выводят всех горноспасателей из шахты, концентрация газа может спровоцировать взрыв", — заявил представитель администрации.

Он пояснил, что в шахте не действует вентиляция.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что системы вентиляции на "Листвяжной" работают, загазованность там минимальная.

Задымление на шахте в посёлке Грамотеино произошло утром в четверг. По данным областных властей, в это время в шахте находились 285 горняков. Удалось эвакуировать 239 из них. На данный момент известно об 11 жертвах инцидента на "Листвяжной". В больницы доставили 43 пострадавших работников шахты. Состояние четверых из них расценивается как тяжёлое.

По факту ЧП на шахте завели уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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