Каннибал из Санкт-Петербурга признался, что готов повторить преступление

Каннибал, которого случайно поймали в Санкт-Петербурге, признался, что повторил бы преступление. Его задержали при аварии, когда из багажника машины выпал труп. Как сообщает МК, мужчина год прятался на чердаке.

Он сказал, что сожалеет, но не раскаивается.

Первой жертвой стал 38-летний биржевой брокер. Это было в 2020 году. Он зарезал человека в парке, чтобы попробовать мясо на вкус.

Он съел только часть тела, вырезал язык, остальные останки спрятал. В суде он сказал, что ему этот опыт не понравился.

Сейчас следователи проверяют Комарова на причастность к другим преступлениям.

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