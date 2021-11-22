В Казани в ответ на просьбу показать QR-код пассажир автобуса № 31 ударил кондуктора и брызнул ей в лицо из перцового баллончика.
Председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков подтвердил эту информацию. Инцидент произошёл около станции метро "Аметьево". Женщина-кондуктор получила травмы, для неё вызвали бригаду скорой помощи. На место происшествия приехали сотрудники полиции, передаёт "Интерфакс".
Также троих конфликтных пассажиров передали полицейским в метрополитене. Кроме того, 126 человек пытались пройти в метро без QR-кодов, ещё 11 жителей предъявили недействительные электронные сертификаты о вакцинации.
С 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана, согласно решению региональных властей, возможен лишь при наличии QR-кода, медотвода или документа о перенесённом коронавирусе.
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