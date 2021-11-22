В Казани пассажир брызнул в лицо кондуктору перцовым баллончиком из-за QR-кода

В Казани в ответ на просьбу показать QR-код пассажир автобуса № 31 ударил кондуктора и брызнул ей в лицо из перцового баллончика.

Председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков подтвердил эту информацию. Инцидент произошёл около станции метро "Аметьево". Женщина-кондуктор получила травмы, для неё вызвали бригаду скорой помощи. На место происшествия приехали сотрудники полиции, передаёт "Интерфакс".

Сотрудница транспортного предприятия написала заявление на мужчину, напавшего на неё.

Также троих конфликтных пассажиров передали полицейским в метрополитене. Кроме того, 126 человек пытались пройти в метро без QR-кодов, ещё 11 жителей предъявили недействительные электронные сертификаты о вакцинации.

С 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана, согласно решению региональных властей, возможен лишь при наличии QR-кода, медотвода или документа о перенесённом коронавирусе.

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