Специалисты высказались по поводу охоты депутата Рашкина

Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося на охоте.

Инцидент произошёл в конце октября 2021 года. Депутата остановили на дороге после охоты и попросили открыть багажник. Там оказалась туша лося.

Как сообщает Телеканал "360", Рашкин сказал, что спутал животное с кабаном. Депутат выстрелил два раза. Затем разделал тушу и вместе с другом они загрузили лося в багажник машины.

"Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту. <…> Исходя из этих соображений, ну, вот в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра и чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашёл ничего лучше и выпалил, что нашёл тушу этого лося", — объяснил Рашкин.

Специалисты уверяют, что перепутать лося и кабана невозможно. Особенно, если ты используешь дорогое ружьё с тепловизионным прицелом.

"Лось в холке высотой порядка 170 сантиметров. Кабан в холке — не более метра, метр с копейками. У лося очень длинные ноги. У него силуэт как бы поднятый над поверхностью. У кабана же очень короткие ноги, он… как будто куча какая-то передвигается. Если ещё учесть, что на оружии Рашкина стоял очень дорогой тепловизионный прицел, насколько я помню из репортажей, в этот прицел и спутать… Это невозможно", — сказал охотник Михаил Ярин.

Такое же мнение у заместителя директора Информационно-аналитического центра охотконтроля Министерства природных ресурсов и экологии России Алексея Вайсмана.

"Одно из базовых правил — стрелять только по ясно видимой определённой цели. Он нарушил одно из базовых правил охоты. Сколько из-за таких дураков в людей стреляют… Практически все несчастные случаи на охоте происходят из-за этого: по пьяни стреляют на шорох, на звук", — пояснил Вайсман.

Многие говорят, что компания мужчин в тот момент принимала спиртные напитки. Рашкин заявил, что был трезв.

Теперь Рашкину грозит срок от трёх до пяти лет. Из-за этого дела с охотника могут снять депутатскую неприкосновенность. Ему предъявят обвинение по статье "Незаконная охота", а также оштрафуют за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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