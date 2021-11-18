Охотинспектор о признании Рашкина: нельзя перепутать огромного лося с кабаном

По словам внештатного охотинспектора Камчатского края Владимира Шаблия, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не мог перепутать двухметрового лося с кабаном.

Специалист подчеркнул, что в тепловизоре всегда виден силуэт зверя. И если у кабана конечности короткие, то у лося их длина может достигать полутора метров, передаёт РЕН ТВ.

"Вообще у настоящих охотников принято: не уверен — не стреляй. Потому что на шорох стрелять, это в человека", — сказал Шаблий.

Ранее, напомним, автоинспекторы остановили автомобиль с Рашкиным в Саратовской области. В машине они обнаружили разделанную тушу лося. Изначально парламентарий утверждал, что не причастен к убийству зверя, а нашёл его в лесу и решил забрать.

Позже депутат записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за плохих погодных условий перепутал лося с кабаном. По факту незаконной охоты на него возбудили уголовное дело.

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