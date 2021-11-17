Уголовное дело возбудили следователи в Воронежской области в связи с гибелью на пожаре пятерых детей и их матери.
Сообщение о пожаре в одном из частных домов села Костово Ольховатского района поступило к спасателям 17 ноября около 6.30.
Как сообщает областное управление МЧС, огонь охватил весь дом площадью 56 квадратных метров, его кровля обрушилась. Потушить пожар удалось в 7.50.
На месте происшествия пожарные обнаружили шестерых погибших Это 33-летняя женщина и пятеро её детей: две девочки 4 и 10 лет, а также трое мальчиков (1 год 7 месяцев, 3 года и 13 лет).
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, изымают предметы, которые имеют значение для расследования инцидента.
Планируется провести ряд экспертиз, чтобы установить точные причины пожара, а также смерти женщины и её детей.
Кроме того, сотрудники СКР намерены дать правовую оценку условиям проживания и воспитания погибших детей.
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