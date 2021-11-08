В Новосибирске пассажир открыл стрельбу по водителю такси

В Новосибирске пассажир открыл стрельбу по водителю такси из травматического оружия. Перед этим между мужчинами возник словесный конфликт.

Как сообщает MK.RU, инцидент произошёл вечером 7 ноября на улице Пархоменко.

Водителя госпитализировали. О его состоянии пока не сообщается. Подозреваемый скрылся, его сейчас ищет полиция.

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