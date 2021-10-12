Собчак поблагодарила сочинского таксиста за честность

Ксения Собчак с благодарностью восприняла свидетельство сочинского таксиста, который вёз её в аэропорт в день аварии.

Ксения Собчак после первых комментариев, связанных с ДТП в Сочи, замолчала. В её обычно активном Telegram-канале "Кровавая барыня" со вчерашнего дня не появилось ни одной новости.

При этом журналистка в сторис Instagram отреагировала на программу Андрея Малахова, в которой обсуждали аварию со смертельным исходом на Краснополянском шоссе.

Телеведущая разместила в своём микроблоге фрагменты свидетельства таксиста, в автомобиль которого Собчак со своими помощниками пересела после ДТП.

"Она была в потерянном состоянии. Видно было, что она получила какие-то травмы. Я не врач, не могу сказать какие точно. Она попросила воды и спросила что-то от головы, так как сказала, что у неё сильно болит голова. Вода у меня оказалась, а от головы я не смог ей ничего предложить", — объяснил водитель такси.

Ксения узнала водителя и подтвердила его слова.

"Да, всё так. Этот парень действительно вёз нас в аэропорт. Спасибо за честность", — написала журналистка под видео.

Не согласилась телеведущая с утверждением, что в аэропорту она якобы была бодра.

"Я и в аэропорту шла как заторможенный зомби из-за боли в голове и мало что понимала. О какой бодрости, интересно, говорят люди," — отметила журналистка.

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