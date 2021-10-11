С какими судимостями нельзя работать в такси, озвучили в Госдуме

Депутаты Госдумы считают, что водителями такси не должны работать люди с непогашенной судимостью, а также преступники, которые отбыли срок по "тяжким" статьям.

Кабмин планирует рассмотреть закон уже в следующем месяце. Согласно информации, к частным перевозкам людей хотят не допускать:

насильников,

убийц,

террористов,

похитителей.

Также парламентарии рассматривают меры воздействия на регуляторов перевозок в случае, если водитель был замечен подшофе или наркотическом опьянении.

"Лица, которые отбыли наказания за тяжкие преступления, входят в определённую группу риска. Где гарантия, что они не совершат их повторно? Её нет. Мы видим, какое большое количество нарушений и преступлений совершается таксистами", - заявил зампред ЛДПР, глава профильного комитета ГД Ярослав Нилов в беседе с газетой "Известия".

Несмотря на ещё одну запрещённую для осуждённых сферу труда, депутаты высказались в пользу создания условий для социализации освободившихся. В том числе и проработки списка разрешённых профессий. По словам Нилова, если оставить людей на "окраине" общества, количество рецидивов будет только расти.

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