Депутаты Госдумы считают, что водителями такси не должны работать люди с непогашенной судимостью, а также преступники, которые отбыли срок по "тяжким" статьям.
Кабмин планирует рассмотреть закон уже в следующем месяце. Согласно информации, к частным перевозкам людей хотят не допускать:
Также парламентарии рассматривают меры воздействия на регуляторов перевозок в случае, если водитель был замечен подшофе или наркотическом опьянении.
"Лица, которые отбыли наказания за тяжкие преступления, входят в определённую группу риска. Где гарантия, что они не совершат их повторно? Её нет. Мы видим, какое большое количество нарушений и преступлений совершается таксистами", - заявил зампред ЛДПР, глава профильного комитета ГД Ярослав Нилов в беседе с газетой "Известия".
Несмотря на ещё одну запрещённую для осуждённых сферу труда, депутаты высказались в пользу создания условий для социализации освободившихся. В том числе и проработки списка разрешённых профессий. По словам Нилова, если оставить людей на "окраине" общества, количество рецидивов будет только расти.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.