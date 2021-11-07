Болельщик выстрелил в подростка-футболиста на школьном матче в Красноярске

Школьный матч по футболу в одном из спортивных комплексов Красноярска закончился стрельбой. Между взрослым болельщиком и подростком-игроком завязалась словесная перепалка. Мужчина достал "травмат" и выстрелил в оппонента.

Как сообщают очевидцы, сначала 43-летний мужчина выкрикивал с места замечания игрокам и выражал претензии в ходе матча. 17-летнему игроку не понравились агрессивные высказывания болельщика и парень ему ответил.

После недолгих разговоров взрослый достал травматический пистолет и выстрелил в школьника.

Болельщик попал подростку в плечо. Несовершеннолетнего спортсмена госпитализировали, а позже отпустили лечиться домой.

"Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались", — цитирует комментарии пресс-службы спорткомплекса NGS24.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовно дела против "стрелка".

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