Нашли в колодце: в Красноярском крае жестоко убили пенсионерку-таксистку

В Красноярском крае жестоко убили 68-летнюю женщину, которая работала водителем такси в селе Пятково. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Родственники заявили о пропаже пенсионерки в минувший вторник. Оперативникам предварительно удалось установить, что 3 октября пострадавшая довозила 25-летнего местного жителя в деревню Бобровка. Во время движения парень достал нож и начал угрожать женщине. Он требовал, чтобы она немедленно продиктовала данные банковских карт.

Затем подозреваемый вонзил нож в шею пенсионерки, перебросил её на заднее сиденье и привёз к себе домой. Там он нанёс своей жертве ещё больше ранений, после чего скинул тело в колодец, присыпав землёй и мусором.

"Молодой человек завладел деньгами потерпевшей, он похитил более 80 тысяч рублей", — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

После совершения преступления предполагаемый виновник уехал на машине таксистки в Красноярск и снял деньги. Сейчас обвиняемый находится под арестом. Он признался в содеянном.

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