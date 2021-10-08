В Красноярском крае жестоко убили 68-летнюю женщину, которая работала водителем такси в селе Пятково. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Родственники заявили о пропаже пенсионерки в минувший вторник. Оперативникам предварительно удалось установить, что 3 октября пострадавшая довозила 25-летнего местного жителя в деревню Бобровка. Во время движения парень достал нож и начал угрожать женщине. Он требовал, чтобы она немедленно продиктовала данные банковских карт.
Затем подозреваемый вонзил нож в шею пенсионерки, перебросил её на заднее сиденье и привёз к себе домой. Там он нанёс своей жертве ещё больше ранений, после чего скинул тело в колодец, присыпав землёй и мусором.
"Молодой человек завладел деньгами потерпевшей, он похитил более 80 тысяч рублей", — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.
После совершения преступления предполагаемый виновник уехал на машине таксистки в Красноярск и снял деньги. Сейчас обвиняемый находится под арестом. Он признался в содеянном.
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