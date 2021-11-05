Полиция задержала двух подозреваемых в нападении в Новой Москве

Полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.

Как сообщает столичное ГУ МВД, полицейским удалось установить всех нападавших на мужчину с ребенком.

"Были установлены все участники конфликта. Двое из них задержаны полицейскими и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел.", — говорится в сообщении.

Ранее в московском следственном управлении СКР заявили, что при нападении в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью ребёнка. Четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком, в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. Отца мальчика избили.

Полиция и СУ СКР столицы завели в связи с происшествием уголовные дела по статье УК РФ "Хулиганство". Их расследованием займутся сотрудники московского следственного управления СК.

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