Полиция задержала десятки мигрантов после рейда в Новой Москве

После рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, устроенного после нападения на мужчину с ребёнком, полиция доставила в отделение несколько десятков мигрантов.

"В ходе рейда после нападения в Новых Ватутинках в отдел полиции доставлены несколько десятков иностранных граждан. В данный момент проводится проверка их документов, законность пребывания в стране, а также причастность к противозаконной деятельности", — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Ранее в московском следственном управлении СКР заявили, что при нападении в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью ребёнка. Четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком, в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. Отца мальчика избили.

Полиция и СУ СКР столицы завели в связи с происшествием уголовные дела по статье УК РФ "Хулиганство". Их расследованием займутся сотрудники московского следственного управления СК.

Личности нападавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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