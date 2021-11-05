Пострадавший при нападении в Новой Москве заявил, что его ребёнка ударили

Неизвестные, напавшие на мужчину в Новой Москве, ударили его ребёнка. Об этом сообщает столичная прокуратура со ссылкой на потерпевшего.

"Со слов отца, один из нападавших ударил ребёнка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож", — сообщается в Telegram-канале ведомства.

По информации прокуратуры, мальчику, который стал участником происшествия, четыре года. В момент нападения он находился с отцом и его другом.

Ранее в московском следственном управлении СКР заявили, что при нападении в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью ребёнка. Четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком, в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. Отца мальчика избили.

Полиция и СУ СКР столицы завели в связи с происшествием уголовные дела по статье УК РФ "Хулиганство". Их расследованием займутся сотрудники московского следственного управления СК.

Личности нападавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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