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В Ватутинках, где произошло нападение на отца с ребёнком, начались задержания

Происшествия

На стройке в районе Новые Ватутинки, расположенном в Новой Москве, начались задержания рабочих после инцидента с нападением на отца с ребёнком. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ватутинках, где произошло нападение на отца с ребёнком, начались задержания

Корреспондент агентства уточнил, что на данный момент задержаны как минимум три человека.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин напали на отца с ребёнком в Новой Москве. Предполагается, что нападавшими были приезжие. По факту нападения открыто уголовное дело по статье "Хулиганство".

Территорию района, в котором было совершено нападение, патрулируют сотрудники правоохранительных органов. Проводятся проверки на стройках, производятся задержания подозреваемых.

Как ранее сообщил телеканалу "Звезда" очевидец нападения, участники конфликта договорились встретиться для выяснения отношений на следующий день:

"Они договорились встретиться завтра, в три часа. Ребёнок вёл себя отлично, даже не плакал, но испугался".

Что послужило причиной нападения, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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Стычки в Ватутинках: приезжие напали на отца с ребенком. Прямой эфир
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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