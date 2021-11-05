СКР: угрозу жизни ребёнка создали напавшие на его отца в Новой Москве

При нападении группы неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью несовершеннолетнего, заявили в столичном СУ СКР.

"Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребёнку", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, четверо неизвестных избили мужчину, с которым был маленький ребёнок, вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки.

По информации следователей, нападению подвергся также ещё один мужчина.

В связи с происшествием полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". В столичном следственном управлении СКР завели дело по аналогичной статье. Позднее дело, возбуждённое полицией, передали следователям.

В настоящее время сотрудники СКР уже установили потерпевших по делу. Их предполагается допросить в ближайшее время. Кроме того, планируется проверить состояние здоровья ребёнка, на отца которого напали в Новой Москве.

Личности нападавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.