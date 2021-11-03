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Прятала в холодильнике: россиянке, расчленившей сожителя, огласили приговор

Происшествия

Жительницу Красноярска, которая жестоко убила сожителя и спрятала его тело в холодильнике, отправили в тюрьму на 12 лет.

Прятала в холодильнике: россиянке, расчленившей сожителя, огласили приговор

Как сообщили в СК РФ по Красноярскому краю, в ночь с 7 на 8 марта 2021 года 39-летняя подсудимая распивала алкоголь со своим 27-летний приятелем. Во время застолья началась ссора на почве ревности. Разъярённая женщина с ножом напала на своего возлюбленного. От сильнейшего удара в область груди пострадавший скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, россиянка расчленила тело сожителя, упаковала в пакеты и положила в холодильник. После этого она попыталась перевезти его с помощью грузчиков в арендованный гараж, расположенный в другом районе города. По пути мужчины заинтересовались содержимым холодильника. Тогда женщина решила признаться в преступлении.

"С учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору виновной назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — пояснили в СК.

Приговор уже вступил в законную силу.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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