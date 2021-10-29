СКР проверит причастность депутата Рашкина к незаконной охоте

Расследованием уголовного дела о незаконной охоте на лося, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, займётся следственное управление СКР по Саратовской области.

Как сообщили в ведомстве, материалы дела, возбуждённого полицией по статье "незаконная охота, совершённая с причинением крупного ущерба", уже переданы в СУ СКР.

"Причастность к произошедшему депутата Государственной Думы РФ Валерия Рашкина проверяется", — отметили в следственном управлении.

Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщили, что факт незаконной охоты на лося был выявлен в ночь на 29 октября на территории угодий регионального общества охотников в Лысогорском районе.

Там полицейские обнаружили автомобиль, в котором находилась туша лося. У машины полицейские встретили двоих мужчин, в том числе депутата Рашкина. Они пояснили, что нашли тушу в лесу и решили забрать её.

В комитете пояснили, что транспортировка туши убитого лося без разрешающих документов запрещена. При этом мужчины не смогли предоставить правоохранителям разрешения на добычу животного.

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