Уголовное дело завели из-за туши лося в машине, которую вёл депутат Рашкин

В Саратовской области возбудили уголовное дело после обнаружения туши убитого лося в автомобиле, которым управлял депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

По информации регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, дело возбуждено по статье УК РФ "Незаконная охота".

Как сообщили в ведомстве, накануне около 23.00 на территории угодий Саратовского областного общества охотников в Лысогорском районе были зафиксированы выстрелы. Правоохранители обследовали район, где была слышна стрельба, и обнаружили автомобиль, а в нём — тушу лося. Возле автомобиля находились двое мужчин, один из них — Валерий Рашкин, который, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, управлял автомобилем.

Мужчины рассказали, что нашли лося в лесу и решили забрать его. В комитете отметили, что транспортировка продукции охоты без разрешающих документов запрещена. Однако разрешения на добычу лося предоставлено не было.

В настоящее время мужчин проверяют на причастность к незаконной охоте. Обстоятельства преступления устанавливаются.

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