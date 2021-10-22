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В Москве после смерти мужчины от суррогатного алкоголя возбудили уголовное дело

Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем. Об этом рассказала представитель главного управления московского СК Юлия Иванова.

В Москве после смерти мужчины от суррогатного алкоголя возбудили уголовное дело

По информации правоохранителей, 11 октября трое мужчин пришли в столичное кафе и принесли с собой контрафактный алкоголь, который им продали неизвестные из Подмосковья. Жертв госпитализировали из-за отравления метанолом.

"Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, один из потерпевших скончался", — заключила Иванова, слова которой цитирует ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". В СК заявили, что связь между этим случаем и похожими происшествиями в других российских регионах отсутствует.

В четверг, 21 октября, в Свердловской области число умерших от контрафактного алкоголя выросло до 25 человек. Правоохранители арестовали Надира Мамедова и Армена Аветисяна по подозрению в причастности к сбыту спиртного. В Курганской области 19 октября в результате отравления скончались три человека. Обвиняемого в трагедии заключили под стражу.

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Массовое отравление алкоголем. Кто и зачем травит Россию? Оренбург-Орск-Екатеринбург
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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