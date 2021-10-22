Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем. Об этом рассказала представитель главного управления московского СК Юлия Иванова.
По информации правоохранителей, 11 октября трое мужчин пришли в столичное кафе и принесли с собой контрафактный алкоголь, который им продали неизвестные из Подмосковья. Жертв госпитализировали из-за отравления метанолом.
"Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, один из потерпевших скончался", — заключила Иванова, слова которой цитирует ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". В СК заявили, что связь между этим случаем и похожими происшествиями в других российских регионах отсутствует.
В четверг, 21 октября, в Свердловской области число умерших от контрафактного алкоголя выросло до 25 человек. Правоохранители арестовали Надира Мамедова и Армена Аветисяна по подозрению в причастности к сбыту спиртного. В Курганской области 19 октября в результате отравления скончались три человека. Обвиняемого в трагедии заключили под стражу.
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