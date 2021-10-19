В Курганской области трое человек умерли от отравления алкоголем

Шесть человек в Курганской области отравились суррогатным алкоголем. При этом стало известно, что трое из пострадавших скончались. В следственном управлении СК РФ по региону заявили, что обвиняемый в сбыте алкоголя по решению суда заключен под стражу.

"Совместными усилиями следователей СКР и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по области удалось установить лицо, сбывшее пострадавшим лицам суррогатный алкоголь, содержавший в своем составе метиловый спирт. Им оказался 56-летний житель Кургана", — приводит слова представителей правоохранительных органов РИА Новости.

Отмечается, что в результате обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было изъято порядка 60 литров некачественных спиртных напитков. На данный момент мужчине предъявлено обвинение, по делу продолжают проводиться судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

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