Отравление суррогатным алкоголем диагностировали у 7-летней девочки в Оренбуржье

Обстоятельства отравления суррогатным алкоголем семилетней школьницы выясняют следователи в Оренбургской области.

По информации регионального СУ СКР, инцидент произошёл в Гайском городском округе.

Его семилетнюю жительницу доставили в детскую больницу города Новотроицка утром 17 октября. У девочки диагностировали отравление суррогатным алкоголем.

В связи с произошедшим сотрудники СКР начали проверку. Как выяснили следователи, школьница выпила опасное спиртное накануне вечером в компании приятелей. Дома состояние девочки ухудшилось, после чего её отвезли в больницу.

Сообщается, что в настоящее время ребёнка после оказания необходимой помощи выписали из медучреждения.

Ранее сообщалось о случаях массового отравления алкоголем в четырёх муниципальных образованиях Оренбуржья — Адамовском и Домбаровском районах, Ясненском городском округе и Орске. Число отравившихся превысило шесть десятков человек, 35 из них скончались.

В связи с массовым отравлением алкоголем в регионе было возбуждено 14 уголовных дел.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.