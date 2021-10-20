При теракте в центре Дамаска погибли 14 человек

В центре Дамаска террористы взорвали автобус, приведя в действие взрывные устройства. Об этом сообщили в сирийском государственном агентстве SANA.

По предварительным данным, трагедия произошла возле моста "Раис" в Дамаске. Взрыв прогремел неподалёку от популярного гостиничного комплекса "Дамароуз".

"Были использованы две взрывчатки. Их привели в действие во время проезда автобуса", — сказано на официальном сайте SANA.

Также в агентстве уточнили, что сотрудники инженерных подразделений ликвидировали третью бомбу, заложенную рядом с мостом.

Установлено, что транспортное средство принадлежит армии Сирии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в службе безопасности страны, в результате теракта погибли 14 военнослужащих. Все они находились в салоне автобуса.

Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства теракта и круг лиц, причастных к его организации.

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