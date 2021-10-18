"Иди домой": первой, кого встретил "стрелок" в пермской школе, была его сестра

Первой, кого встретил шестиклассник, пришедший в пермскую школу с охотничьим ружьём, оказалась его сестра. Увидев девочку, он приказал ей идти домой, сообщается в Telegram-канале 112.

После этого 12-летний подросток открыл стрельбу. Он произвёл два выстрела в потолок и стену, причинив лишь материальный ущерб учебному заведению. Ребёнка обезвредила директор, которая провела с ним беседу и забрала оружие. После этого все уроки решили отменить.

По информации Telegram-канала, преподаватели хорошо характеризуют мальчика. Он не состоял на учёте в полиции, неплохо учился.

Учителя удивлены поступком подростка. Семья ребёнка всегда оценивалась как благополучная.

Сам шестиклассник рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что ночью во сне увидел Бога, который подсказал ему дальнейшие действия.

Напомним, это уже не первая стрельба в образовательных учреждениях Пермского края. В конце сентября студент юрфака Тимур Бекмансуров напал на студентов и преподавателей ПГНИУ с оружием. Трагедия унесла шесть жизней. Еще 43 человека получили травмы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.