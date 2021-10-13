Московская полиция проверяет сообщения о парне, который стрелял возле школы

В Москве неизвестный молодой человек в камуфляжной форме открыл огонь на территории школы номер 1260 на Ленинском проспекте.

По данным телеграм-канала Mash, учебное заведение, рядом с которым слышали стрельбу, а также соседнюю школу номер 1265 оцепили правоохранители. Детей оставили внутри зданий. Также в Москве объявили план "Сирена" — поиск преступников с оружием.

Как написал телеграм-канал 112, в полицию позвонила местная жительница, которая заметила странного молодого человека с оружием. Он находился рядом с учебным заведением и предположительно стрелял в воздух.

Пресс-служба главного управления МВД по Москве подтвердила в беседе с РИА Новости информацию о сообщениях насчёт "хлопка" возле дома номер 66. На место происшествия направили полицейских.

"Граждане сообщили в полицию о стрельбе из автоматического оружия, который якобы устроил мужчина в камуфляжной форме", — заявили в пресс-службе.

Ранее 20 сентября в Пермском госуниверситете первокурсник совершил массовое убийство. Предполагаемый убийца Тимур Бекмансуров находится в больнице. По словам врачей, его состояние улучшается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.