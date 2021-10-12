По делу Раковой задержали ректора Шанинки

Правоохранители задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой.

Профессор, кандидат искусствоведения Зуев также является директором Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС. В Шанинке отметили, что вуз сотрудничает со следствием по делу Раковой.

Ранее на экс-замминистра просвещения было заведено уголовное дело о хищении на 50 миллионов рублей при реализации госпрограммы "Образование". Деньги были украдены в тот момент, когда Ракова работала в Министерстве просвещения.

Следствие считает, что Ракова добилась того, чтобы "Фонд новых форм образования" получил госконтракты и взял субподрядчиком Шанинку. Два контракта так и не были реализованы. Отчёты по исполнению контрактов оказались сфальсифицированы, а часть бюджетных денег похищена.

Суд отправил Ракову под стражу до 6 декабря. Помимо нее арестованы еще пять человек, в том числе гражданский муж экс-замминистра просвещения.

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